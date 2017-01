12 gennaio 2017 08:30 Porsche scatta nel 2017 con le nuove 911 GTS Cinque modelli a trazione posteriore e integrale

Il 2016 è stato per Porsche il miglior anno di sempre nella sua storia. Ha venduto nel mondo 237.778 automobili, il 6% in più dellʼanno prima, con crescite vertiginose in Cina e nel resto dellʼAsia. Gli auspici che questʼanno non sia da meno per risultati ci arrivano direttamente da Stoccarda, con lʼannuncio che a marzo arriveranno le nuove 911 GTS, peraltro già oggi ordinabili.

Cinque i modelli: Porsche 911 GTS Coupé e 911 GTS Cabrio a trazione posteriore, più le versioni a trazione integrale GTS 4 nelle due carrozzerie e in quella Targa GTS 4 con tetto in lamiera removibile. In più cʼè un nuovo motore high-performance, il 6 cilindri boxer 3.0 turbo benzina da 450 CV e 550 Nm di coppia massima, disponibile poco sopra i 2.000 giri/minuto. Prende il posto del 3.0 aspirato precedente ed è abbinato sia al cambio manuale a 7 marce che allʼautomatico PDK a doppia frizione. Velocità massima sempre oltre i 300 orari e scatto sullo 0-100 che sulla 911 Carrera 4 Coupé si compie in appena 3,6 secondi! Tutte le nuove Porsche 911 GTS hanno sospensioni a controllo elettronico e le varianti coupé hanno pure un assetto più basso di 10 millimetri.

Esteticamente le nuove Porsche 911 GTS presentano un frontale più aerodinamico, con uno spoiler nuovo ribassato. Dietro spicca lo spoiler e un alettone posteriore più grande, che riducono la deportanza alle alte velocità. I cerchi sono da 20 pollici e spiccano per la finitura nera ti taglio sportivo, ma nere sono anche la griglia delle prese d’aria e i doppi terminali centrali dell’impianto di scarico. Allʼinterno i rivestimenti in Alcantara sono di serie e i sedili hanno regolazioni elettriche a quattro vie. Standard anche il pacchetto Sport Chrono e la specifica app Porsche Track Precision, sviluppata giusto per i modelli GTS e che permette di visualizzare i dati di guida sullo smartphone.