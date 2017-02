Porsche rafforza la gamma Cayenne S e S Diesel

Lʼedizione Platino rappresenta da qualche tempo le versioni più esclusive in casa Porsche . Il grande Suv Cayenne ad esempio, modello che ha fatto fare il balzo in avanti al costruttore tedesco quanto a volumi di vendita, ha già a listino la Platinum Edition su versioni come la E-Hybrid . Adesso però questo livello distintivo arriva anche su Cayenne S e Cayenne S Diesel .

La versione Platinum Edition si caratterizza per lʼeccellenza dell’equipaggiamento di serie, che comprende i cerchi da 21 pollici in colore platino satinato Sport Edition e i sedili sportivi in pelle con regolazione a otto vie, e quelli anteriori riscaldabili. I poggiatesta recano lo stemma Porsche e al centro del cruscotto spicca il cronometro analogico. Lʼinfotainment di serie include il Porsche Communication Management, con navigazione online e il Bose Surround Sound-System. La carrozzeria esterna è proposta in 7 varianti di colore e si distingue per i fari bixeno con funzione adattativa, i cristalli Privacy posteriori e i passaruota allargati in tinta di carrozzeria.