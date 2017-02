25 febbraio 2017 08:45 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Lʼammiraglia ibrida plug-in da 680 CV!

Dici ibrido e parli di… potenza, prestazioni, piacere di guida. Sì perché il discorso sulla trazione ibrida si è evoluto, e chi pensa che riguardi soltanto il rispetto dellʼambiente, anche a scapito delle performance, sbaglia. Le vetture ibride elettriche di nuova generazione sono anche prestazionali, come la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, che diventa il modello più potente della gamma Panamera.

La nuova ammiraglia 4 porte Porsche sarà una delle novità più attese dellʼ87° Salone di Ginevra ‒ che darà ampio spazio alle supercar ‒ perché segno di un cambiamento epocale nel settore delle auto di lusso. Per la prima volta in casa Porsche, una versione ibrida si pone come top di gamma, superando la versione Panamera 4 E-Hybrid con motori V6 benzina e motore elettrico. La Panamera Turbo S E-Hybrid monta il motore V8 turbo benzina 4.0 da 550 CV della Panamera Turbo, cui è abbinato il motore elettrico da 100 kW (136 CV). Lavorando simultaneamente, i due propulsori sviluppano la potenza massima di 680 CV! Per una coppia massima di 850 Nm a regimi bassissimi, appena sopra il minimo, ciò che favorisce prestazioni da agguerritissima supercar agonistica: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e velocità di 310 km orari.

La super Panamera ibrida ha un sistema di trazione integrale adattiva, il cambio a doppia frizione a 8 rapporti e un sistema di ricarica plug-in che la rende pratica e fruibile. La batteria agli ioni di litio è situata nella parte posteriore e si ricarica completamente in 6 ore con una presa da 230V e 10 Ampere (A). Impiegando invece il caricabatteria on board opzionale da 7,2 kW e una presa da 230 V e 32 A, la ricarica avviene in circa due ore e mezzo. Il processo di ricarica può essere avviato anche tramite un timer del Porsche Communication Management (PCM) o lʼapp Porsche Connect. La Panamera Turbo S E-Hybrid è inoltre dotata di un sistema di climatizzazione ausiliario che permette di riscaldare o raffreddare lʼabitacolo anche a vettura ferma.