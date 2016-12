Porsche, nuove 911 Carrera e Targa 4 e 4S

Le nuove Porsche a trazione integrale adottano il telaio adattivo (Pasm), un brevetto della Casa tedesca, con assetto ribassato di 10 millimetri. Un set-up perfettamente sportivo, che si sposa bene alla sovralimentazione biturbo dei motori a sei cilindri: quelli della Carrera 4 e Targa 4 sviluppano 370 CV, sui modelli 4S la potenza sale a 420 CV. Potenze superiori rispetto ai modelli di cui prendono il posto, pur consumando di meno. Quanto al sistema di trazione integrale, questo è stato ulteriormente sviluppato e i modelli Carrera 4S e Targa 4S propongono a richiesta l'asse posteriore sterzante, per la massima precisione e stabilità in curva. Le prestazioni sono in sintonia con la tradizione Porsche: lʼaccelerazione da 0 a 100 si compie in 4,1 secondi sui modelli 4 e addirittura in 3,8 secondi su quelli 4S, per velocità massime rispettive di 287 e 305 km orari.