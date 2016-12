Porsche nuova Cayenne conquista Parigi

La nuova Cayenne ruba la scena alle altre protagoniste Porsche al Mondial Auto di Parigi. Non solo perché la seconda generazione del grande Suv cambia sostanzialmente nel design e nei contenuti tecnici , ma perché la nuovissima versione ibrida elettrica plug-in conferma l'impegno di Porsche nel campo delle alimentazioni alternative. A Parigi è in mostra un tris d'assi di auto ibride elettriche: la Cayenne S E-Hybrid , la Panamera S E-Hybrid e la 918 Spyder . Tutte a listino. Senza dimenticare la 919 Hybrid impegnata nel motorsport

Ma riprendiamo il discorso sulla nuova Cayenne. Le linee sono più nette e slanciate , e di nuovo disegno si presentano il frontale, i passaruota anteriori e il cofano motore, con le alette delle prese d'aria laterali che convogliano efficacemente l'aria all'intercooler. I fari anteriori sono bixeno, ma sulla Cayenne Turbo sono a LED e di serie integrano la funzione adattativa in curva. Cambia anche il gruppo ottico posteriore, ora di tipo tridimensionale e con le luci di stop a 4 LED. La targa, la maniglia di apertura e l'illuminazione sono inserite elegantemente nel portellone posteriore ad apertura automatica . I progettisti Porsche promettono un comfort degli interni ancora superiore al vecchio modello, anche per la differente configurazione delle sospensioni, che restano ad ogni modo di tipo sportivo.

Completamente rivisto è il sistema di propulsione ibrida elettrica della Cayenne S E-Hybrid. Si tratta di un sistema plug-in, che cioè ricarica le batterie agli ioni di litio con una normale presa di corrente domestica, ma la ricarica è possibile anche durante la guida. In modalità esclusivamente elettrica, la Porsche S E-Hybrid percorre fino a 36 km a emissioni zero, e tocca i 125 km/h. Ma ibrida significa che accanto al motore elettrico da 95 CV (il doppio della precedente Cayenne Hybrid), c'è il motore termico convenzionale. E che motore, un possente V6 3.0 turbo benzina da 333 CV, che insieme al motore elettrico sviluppa la bellezza di 416 CV ! Le prestazioni salgono fino ai 245 km/h e ai 6 secondi sullo 0-100, ma i consumi medi sono di appena 3,4 litri per 100 km e le emissioni di CO2 di 79 grammi al km.

La gamma del nuovo Porsche Cayenne si compone però di ben 5 versioni. La Cayenne S ha il merito di proporre un motore tutto nuovo: il V6 biturbo benzina da 3,6 litri, che sviluppa 420 CV e sostituisce il V8 4.6 litri da 400 CV. Come dire: cilindrata inferiore, più efficienza e prestazioni che salgono: l'accelerazione da 0 a100 km/h si compie in 5 secondi e mezzo e la velocità di punta raggiunge i 260 orari. Il cambio è l'automatico Tiptronic S a 8 rapporti. Il motore 8 cilindri resta sulla Cayenne Turbo, la cui cilindrata di 4,8 litri permette di scaricare a terra 520 CV, grazie al doppio turbocompressore. Formidabile anche la coppia di questo maestoso Suv: 750 Nm tra 2.250 e 4.000 giri/minuto, per uno scatto da 0 a 100 km/h che si compie in soli 4,5 secondi e una velocità di punta di 280 orari.