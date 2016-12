Porsche Mission E, la nuova frontiera

Porsche entra nellʼagone dellʼauto elettrica e lo fa apportando una buona dose dʼinnovazione. La berlina 4 porte Mission E andrà in produzione e sarà avviata alle vendite nel giro di tre anni. Avrà batterie agli ioni di litio da 800 volt, vale a dire potenza doppia rispetto alle attuali per ricaricare il propulsore elettrico e, in più, sarà possibile una funzione di ricarica wireless per induzione, che si avvale di serpentine montate sotto il pavimento del garage.