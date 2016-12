Porsche Mission E, lʼammiraglia del futuro

Lʼabbiamo vista a Francoforte e ora in queste immagini la vediamo su strada. È la prossima ammiraglia 4 porte di Porsche, ma non è lʼerede della Panamera, è la compagna idealista di questa con la sua alimentazione "pulita", al 100% elettrica. Il nome in codice è Mission E ed ha due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, che le permettono di fare fino a 500 km a emissioni zero, senza rinunciare a nulla delle proverbiali performance Porsche.