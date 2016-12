Porsche lancia la nuova Boxster Spyder

09:30 - Porsche ha presentato al Salone di New York la nuova generazione della Boxster Spyder, il modello dʼaccesso alla sua gamma di vetture decappottabili. Il suo stile originale è stato molto apprezzato già con la prima serie, perché le vigorose curvature posteriori evolvono quello stile fin troppo classico delle Porsche 911 e citano ‒ soprattutto frontale e coda ‒ la dinamicità della Cayman GT4. Tipica della nuova Boxster Spyder è la capote leggera in tessuto ad azionamento manuale, un tributo alle roadster Porsche degli anni 70.

La seconda generazione di Boxster Spyder presenta un nuovo telaio, sempre sportivo ma ora più rigido e con sospensioni ribassate di 20 mm, mentre i freni derivano da quelli della sportivissima 911 Carrera. Il motore 6 cilindri boxer, montato in posizione centrale, ha cilindrata di 3,8 litri e sviluppa la bellezza di 375 CV, niente male per un modello dʼingresso. Non ci sono invece alternative al cambio manuale a 6 marce (non cʼè il doppia frizione PDK dunque). Il 6 cilindri rende la nuova Boxster Spyder più veloce di prima: 290 km/h il picco di velocità, per unʼaccelerazione di 4,5 secondi da 0 a 100 km/h che è da favola per unʼauto scoperta.

Quanto agli interni, Porsche ha fatto una scelta minimalista, proponendola priva di radio e climatizzatore nellʼequipaggiamento di serie. Niente paura: chi ama il comfort può richiederli come optional senza sovrapprezzo. Un tocco sportivo importante per i guidatori più appassionati è dato dal nuovo volante sportivo con diametro di 360 mm, che permette la guida agile e precisa della roadster di Stoccarda. Il debutto nelle concessionarie italiane Porsche è previsto a luglio di questʼanno, i prezzi della nuova Boxster Spyder partono da 83.084 Euro, IVA inclusa.