Porsche e lʼItalia, 30 anni di passione

Quando il successo supera le aspettative. Porsche ambiva a chiudere il 2015 con 200 mila vetture vendute nel mondo e sarebbe stata la prima volta oltre questa soglia. Lo fa invece con più di 225 mila . In Italia ne finisce soltanto una piccola parte, ma quelle 5.002 Porsche immatricolate sono il 21,8% in più del 2014 e celebrano nel migliore dei modi i 30 anni dalla costituzione di Porsche Italia , la cui sede a Padova è tanto vicina al Paese dʼorigine (Stoccarda è il quartier generale) quanto al resto della penisola.

A definire il "2015 eccezionale per Porsche” è Pietro Innocenti, Direttore Generale di Porsche Italia. E non solo per i dati di vendita, ma anche per risultati sportivi esaltanti, come la vittoria alla 24 Ore di Le Mans con la 919 Hybrid e il titolo mondiale nella categoria endurance. Perché Porsche ha lo sguardo lungo, e interpreta la sportività secondo i canoni moderni dellʼalimentazione elettrica: la Cayenne plug-in, la nuova Panamera che esordirà questʼanno e la Mission E al 100% elettrica. A parlarci di tutto questo è proprio il Direttore Generale della filiale italiana di Porsche: "Porsche Italia ha celebrato nel 2015 i suoi primi 30 anni con numerose iniziative. Abbiamo inaugurato i primi due Partner Classic a Milano e Padova, centri di eccellenza con personale qualificato per il mantenimento e il restauro delle Porsche dʼepoca".