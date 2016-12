Porsche Cayman GT4, oltre la strada

09:00 - Porsche espone a Ginevra una novità che farà felici i tanti fan: la Cayman GT4. Una granturismo, una sportiva sincera progettata per lʼuso in pista, ma è la prima volta che il modello Cayman ‒ coupé dʼingresso della gamma Porsche ‒ si fregia della sigla GT. Per i puristi Porsche, finalmente la Cayman ha una sua versione sinceramente sportiva, che sul mitico tracciato del Nurburgring ha fatto segnare un fantastico tempo sul giro di 7 minuti e 40 secondi.

Già il look esterno della Porsche Cayman GT4 ne denota il carattere prettamente racing: lʼassetto è ribassato di 30 millimetri rispetto alle Cayman ordinarie e tre ampie aperture frontali favoriscono il raffreddamento del motore 6 cilindri boxer e accentuano le performance. Sul retro lʼalettone posteriore fisso di grande sezione ottimizza la resa aerodinamica. Va detto che, secondo dati forniti da Porsche, quattro clienti su cinque che acquistano le versioni GT guidano lʼauto non solo su strada, ma anche in pista. Gli interni propongono i sedili sportivi dallʼelevato contenimento laterale e sono rivesti in pelle e Alcantara, mentre il volante sportivo ha dimensioni compatte per favorire il controllo da parte del guidatore.

Il motore della Cayman GT4 deriva da quello della 911 Carrera S, ha cilindrata di 3,8 litri e sviluppa la potenza di 385 CV. Il cambio è manuale a 6 marce e le prestazioni parlano da sole: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e velocità massima di 295 km/h. Molto interessante anche lʼopzionale equipaggiamento per lʼuso sportivo, che prevede lʼimpianto frenante in carboceramica, il pacchetto Sport Chrono specifico con la “Track Precision App” e un pacchetto Club Sport. In Italia la Porsche Cayman GT4 arriverà a fine marzo, i prezzi partono da 89.062 euro, IVA inclusa.