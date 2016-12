Nella Porsche che cambia pelle, col presidente Matthias Müller che passa la mano a Oliver Blume per andare a guidare il gruppo Volkswagen del dopo-Winterkorn, cʼè una certezza: le Black Edition . Versioni sportive, in elegante livrea nera, con cui Porsche ha già vestito i modelli 911 Carrera e Boxster. Ora tocca alla coupé Cayman indossare lʼabito di gala Black Edition , che oltre alla carrozzeria riveste parzialmente di nero anche gli interni in pelle.

Porsche Cayman Black Edition nasce dalla classica Cayman Coupé con motore centrale, il "piccolo" 2.7 benzina da 275 CV. Ha una connotazione esterna molto decisa, a cominciare dai grandi cerchi da 20 pollici Carrera Classic e passando per i fari bixeno adattativi in curva, fino alle cornici dei cristalli laterali in alluminio. Gli interni curano il comfort in modo particolare e propongono di serie il climatizzatore bizona, il volante sportivo e i sedili riscaldabili. Lʼimpianto audio Sound Package Plus è di qualità eccelsa e nella dotazione standard di questa serie speciale cʼè anche il sistema Porsche Communication Management (con modulo di navigazione, retrovisori con dispositivo antiabbagliante automatico, sensore pioggia e Park Assistant anteriore e posteriore. In Italia la Cayman Black Edition arriva questo weekend nelle concessionarie Porsche, il prezzo è di 61.932 euro, IVA inclusa.