La Cayenne in tutte le salse. Il primo e originario Suv Porsche è arrivato alla seconda generazione e sono ben 7 le versioni in cui è declinato, inclusa la sportiva variante GTS e, sorpresa ancor maggiore, quella ibrida elettrica con ricarica plug-in , una novità nel segmento dei grandi Suv premium. La nuova e potenziata batteria agli ioni di litio può essere ricaricata tramite la rete elettrica o durante la guida. Porsche ha svelato in anteprima italiana la nuova Cayenne S E-Hybrid lo scorso fine settimana nel corso di Ecomondo a Rimini .

L'evoluzione tecnica della Porsche Cayenne S E-Hybrid rispetto alla precedente Cayenne S Hybrid è enorme: la batteria agli ioni di litio consente un'autonomia di marcia in modalità totalmente elettrica fino a 36 km, per una velocità massima di 125 km/h. La potenza del motore elettrico è più che raddoppiata, passando da 47 a 95 CV, ma anche il motore termico a benzina stato potenziato: il V6 3.0 sviluppa 333 CV e insieme i due propulsori erogano una potenza massima di 416 CV! Con unʼefficienza superiore a quella di una city car: i consumi nel ciclo combinato sono pari a 3,4 litri per 100 km e le emissioni di CO2 sono di appena 79 g/km. Formidabile anche la coppia complessiva: 590 Nm tra i 1.250 e 4.000 giri/minuto: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi e la velocità massima è di 243 km orari.