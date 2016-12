Porsche Cayenne per tutti i gusti

09:00 - Cayenne e sempre Cayenne in casa Porsche. Nonostante il più piccolo Macan stia facendo benissimo, tanto che il 70% di chi lʼha acquistato è alla sua prima Porsche, è intorno al più grande e rinnovato Cayenne che la Casa di Stoccarda si gioca le sue carte nel segmento dei Suv. A febbraio arriveranno in Italia due nuove versioni: la Cayenne base e la Cayenne GTS, questʼultima dotata di doppio turbocompressore. Già si prepara però la terza novità dellʼanno, la Cayenne Turbo S che debutta in questi giorni al Naias 2015, il Salone internazionale di Detroit.

Andiamo a scoprirle le nuove versioni e le motorizzazioni che le caratterizzano. La nuova Porsche Cayenne base monta il motore V6 benzina di 3,6 litri da 300 CV, che garantisce una velocità massima di 230 km/h. Definirla “base” è senza dubbio una limitazione, che non tiene conto della brillantezza del modello, che ha lʼimportante ruolo di rendere accessibile la gamma del grande Suv. La rinnovata Cayenne GTS monta un V6 biturbo di 3,6 litri del tutto inedito, che sviluppa 440 CV e ha il merito di sostituire il V8 aspirato della precedente GTS, che era meno potente di 20 CV e consumava di più. Ma il vero motivo dʼorgoglio della nuova Cayenne GTS è la maggior coppia ‒ 600 Nm (85 Nm in più) ‒ e la miglior fluidità di marcia a tutti i regimi. Col suo assetto ribassato offre prestazioni formidabili per un Suv: 262 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 in 5,2 secondi.

A listino la nuova Porsche Cayenne base costa 68.930 Euro, la GTS 102.480 Euro. Ma come detto cʼè a Detroit un terzo “fratello” ed è anche il più sportivo di tutti. È lʼultima generazione di Cayenne Turbo S e si caratterizza per il nuovo concetto di sovralimentazione, perché i due turbocompressori sono ora integrati nei collettori di scarico. In tal modo la nuova Cayenne Turbo S raggiunge i 570 CV di potenza (20 CV più di prima) ed eroga una coppia massima di 800 Nm (50 Nm in più), per prestazioni imbattibili per la categoria.