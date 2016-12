30 aprile 2016 08:00 Porsche Cayenne, arriva lʼedizione Platino Equipaggiamento spettacolare del Suv

Porsche Cayenne sempre più esclusivo. Edizione Platino per il grande Suv, che quando debuttò, ormai tanti anni fa, fu accolto tra scetticismo e musi lunghi. “Ma come? Porsche che fa un Suv?”, si sentiva in giro e nella rete. Sì esatto, e con le migliori tecnologie Volkswagen-Audi, che “prestavano” a Porsche lʼarchitettura produttiva e la fabbrica dove produrlo. Dal suo canto Porsche ci metteva qualche bel motore, come il V8 da 500 CV della versione Cayenne Turbo.

Acqua passata, e al suo grande Suv Porsche ha pure regalato un fratellino: Macan. Senza però dimenticare Cayenne, al quale riserva la nuova serie speciale Platinum Edition, proposta per la versione Diesel e quella Hybrid. Già il look esprime il vigore di questo modello: fari bixeno, passaruota maggiorati con cerchi da 20 pollici RS Spyder Design, vetri posteriori privacy. Gli interni si presentano di gran fattura, con i sedili sportivi in pelle a 8 vie di regolazione elettrica e dotazioni come il servosterzo Plus, il Park Assistant anteriore e posteriore, il sistema automatico antiabbagliante dei retrovisori esterni e interno. Inclusi sono anche il sistema di navigazione online, il modulo Connect Plus e un impianto audio Bose Surround Sound-System. Esclusiva della Cayenne S E-Hybrid è poi la climatizzazione dellʼabitacolo a vettura ferma.