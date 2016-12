Porsche 911 Turbo e 911 Turbo S

Il fiore dei due modelli sta nel motore 6 cilindri biturbo benzina di 3,8 litri, potenziato di 20 cavalli fino a 540 CV sulla 911 Turbo e addirittura 580 sulla Turbo S . Merito dei condotti di aspirazione modificati, dei nuovi iniettori e della maggior pressione del carburante. Tra le ragioni di fascino di Porsche , il fatto che sia lʼunico costruttore al mondo a utilizzare turbocompressori con turbina a geometria variabile su motori a benzina. Le nuove Porsche 911 turbo sono due fulmini di guerra che dispongono della funzione Dynamic Boost per migliorare la risposta del motore. Il risultato è una velocità di punta di 320 e 330 km/h e uno scatto sullo 0-100 in tre secondi, addirittura 2,9 secondi la 911 Turbo S .

Il discorso sportività abbraccia le nuove Porsche 911 Turbo e Turbo S a 360 gradi . Vuol dire che anche il design e i particolari degli interni danno il loro contributo. Ad esempio il nuovo volante sportivo GT con diametro di 360 mm deriva dalla 918 Spyder impegnata in pista, e di serie ha lʼinterruttore Mode che permette di selezionare tra 4 programmi di marcia: Normale, Sport, Sport Plus e Individual. Il controllo di stabilità PSM dispone ora di una nuova modalità PSM Sport: con una leggera pressione del tasto PSM posto sul tunnel centrale, il sistema passa ad una modalità molto sportiva, indipendentemente dal programma di guida selezionato. I freni in carboceramica sono anchʼessi di serie.

Tutti i modelli 911 Turbo offrono nuove opzioni, fra cui lʼassistente per i cambi di corsia basato su radar e un sistema di sollevamento dellʼasse anteriore, grazie al quale alle basse velocità è possibile aumentare lʼaltezza da terra di 40 mm sotto lo spoilerino frontale. In Italia la nuova Porsche 911 Turbo costa 180.394 Euro nella versione coupé e 193.814 Euro in quella cabrio; per la 911 Turbo S si sale rispettivamente a 209.308 e 222.728 Euro.