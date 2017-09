Porsche 911 GT3 Touring e nuovo Cayenne Turbo

Lʼorigine risale al 1973 e allʼequipaggiamento Touring usato per la 911 Carrera RS. Per lʼepoca era una novità puntare sul design e lʼeleganza dei dettagli, soprattutto quando si parlava di unʼauto sportiva, mentre oggi gli interni in pelle e Alcantara come le dotazioni del pacchetto Clubsport qualificano ulteriormente modelli già esclusivi da parte loro. La nuova Porsche 911 GT3 si presenta con freni in ceramica, il pacchetto Chrono, i fari principali a LED e lʼalettone posteriore estraibile al posto di quello fisso. Il motore è 6 cilindri aspirato di cilindrata 4.000, forte di 500 CV e abbinato al cambio manuale a 6 marce. La 911 GT3 tocca i 316 km/h di velocità e accelera da 0 a 100 in 3,9 secondi. Disponibile già ora in Italia, costa 157.580 Euro, IVA inclusa.