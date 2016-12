Porsche 911 GT3 RS, che sballo!

08:30 - La Porsche 911 più potente tra quelle a motore aspirato che sia mai stata creata. È la GT3 RS, nome che chiarisce subito la personalità della nuova supercar tedesca: GT3 indica il campionato granturismo da cui proviene questa versione “stradale”, RS è la sigla Racing Sport che gli appassionati ben conoscono. La Porsche 911 GT3 RS è lʼesempio perfetto di come la sportività possa essere entusiasmante. E perfettamente a suo agio con la più moderna tecnologia, basti pensare allʼampio impiego di materiali leggeri: il tetto in magnesio e il cofano motore e del vano bagagli in fibra di carbonio.

Forte di un motore boxer 6 cilindri a iniezione diretta, di cilindrata 4.0, la Porsche 911 GT3 RS sviluppa la potenza di 500 CV e una coppia massima di 480 Nm. Un bolide che accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e da ferma raggiunge i 200 orari in 10,9 secondi! Porsche vi ha abbinato il suo innovativo cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK), mentre un limitatore di velocità è impostabile tramite il tasto Pit-Speed. Perché a questa supercar stradale bisogna dirle di non essere in pista! Lʼaerodinamica ha un ruolo rilevante nelle performance della 911 GT3 RS, con lo spoilerino frontale, i passaruota anteriori che ospitano aperture di ventilazione e il grande alettone posteriore.

Il telaio è stato concepito in funzione della massima dinamica di guida e precisione. L’asse posteriore sterzante e il Porsche Torque Vectoring Plus con differenziale posteriore a controllo variabile aumentano l’agilità, mentre le carreggiate allargate ottimizzano la precisione di guida e di conseguenza la stabilità. La 911 GT3 RS ha gli pneumatici di serie più grandi di tutti i modelli 911, per unʼagilità di sterzata e una velocità in curva ancora più elevate. Attenta al discorso sicurezza, questʼauto adotta i rollbar di protezione, imbullonati dietro i sedili anteriori. Allʼinterno spiccano i sedili “a guscio” in carbonio, modulati su quelli della 918 Spyder. In Italia la 911 GT3 RS arriva a maggio, il prezzo è di 187.287 euro, Iva inclusa.