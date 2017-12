Polestar, lʼanima sportiva di Volvo S60 e V60

Lʼobiettivo è dimostrare che la matrice sportiva non è esclusa al produttore svedese. Nel mirino sono le Case tedesche, che nei segmenti premium dominano con marchi come AMG per Mercedes, M per BMW e RS per Audi. Le nuove Volvo Polestar stanno muovendo ancora i primi passi, e per le versioni speciali S60 Polestar e V60 Polestar si parla di appena 1.500 unità. Il motore dei due modelli è il 4 cilindri DriveE turbo benzina, capace di sviluppare una potenza di 367 CV e una coppia massima di 470 Nm fin dai medi regimi (circa 3.000 giri al minuto). La trasmissione è automatica Geartronic a 8 rapporti con comandi al volante e la trazione integrale. Le prestazioni sono degne di riguardo: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi!