Polestar firma le Volvo più sportive

Il marchio Polestar diventerà per Volvo il riferimento sportivo della gamma . Le versioni più veloci, come queste S60 berlina e V60 station wagon che vediamo nelle immagini, recheranno il nome Polestar, che già firma da ventʼanni le Volvo che gareggiano nelle competizioni Fia. Entrambe le auto si rifanno alla Volvo S60 Polestar TC1 che corre col team Polestar Cyan Racing nel campionato FIA WTCC.

Grazie al poderoso motore 4 cilindri 2.000 benzina Drive-E, con turbo maggiorato , le nuove Polestar S60 e V60 sviluppano 367 cavalli di potenza e 470 Nm di coppia massima già a 3.100 giri al minuto. Riescono così ad accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi e raggiungono una velocità massima limitata elettronicamente a 250 orari. I motori Polestar hanno bielle speciali, nuovi alberi a camme, una presa di aspirazione e una pompa di alimentazione più grandi. Non solo, ma sulle S60 e V60 Polestar il motore è abbinato alla trazione a quattro ruote motrici BorgWarner e alla trasmissione automatica Geartronic a otto velocità .

Per il momento la produzione Polestar è limitata a 750 unità annue, ma Volvo vuole raddoppiare il volume nel giro di un anno. Anche grazie a una maggior internazionalizzazione del brand, distribuito oggi in 47 mercati (dai 13 degli esordi). Le nuove versioni da strada hanno il telaio di base e il motore in comune con le vetture da competizione, e montano cerchi da 20 pollici.