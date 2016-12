Più di 200 CV sulla nuova Opel Corsa OPC

La nuova Opel Corsa conferma al vertice di gamma la prestazionale OPC , la versione più sportiva coi suoi 207 CV, 15 in più della precedente Corsa OPC . Imminente il debutto in Germania, ma la nuova Corsa OPC sarà presto anche sul nostro mercato, forte del motore turbo benzina 1.6 che sviluppa fino a 280 Nm di coppia massima, 50 Nm più del vecchio modello, così da regalare alla baby sportiva Opel prestazioni da urlo: 230 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi . Il cambio è manuale a 6 marce.

La sigla OPC sta per Opel Performance Center e contraddistingue i modelli più sportivi del brand. Ma il glamour della nuova Corsa OPC sta anche nel look, con lʼesclusivo colore “azure blue” che sarà disponibile soltanto per questa versione. Il frontale mette in mostra nuove e più grandi prese d'aria e sul cofano debutta anche unʼaltra, più piccola presa d'aria. Il design sportivo continua con le minigonne laterali e, nella parte posteriore, con lo spoiler e il doppio scarico. Impronta sportiva anche per gli interni, con i sedili Recaro ad alto contenimento e il volante in pelle con sezione inferiore appiattita. Dal punto di vista meccanico, lʼauto è stata ottimizzata negli ammortizzatori e nel sistema sterzante, con reazioni più dirette e precise per migliorare il feedback tra guidatore e vettura.