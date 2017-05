Pininfarina disegna le ammiraglie cinesi

Le auto cinesi per i segmenti di lusso, ammiraglie berline e Suv, per giunta a trazione al 100% elettrica. Cinesi sì, ma con midollo tutto italiano, perché a disegnarle è il gruppo Pininfarina e dal Belpaese arrivano anche fornitori premium, come Alcantara che firma i rivestimenti interni. Tutto nasce dalla collaborazione tra Pininfarina e Hybrid Kinetic Group , società automobilistica cinese quotata alla Borsa di Hong Kong.

Il perché è presto detto: con autonomie così estese, non è neanche necessaria unʼinfrastruttura di ricarica così capillare, come finora si è pensato e che ha pesato sullo sviluppo dei veicoli elettrici. Le micro-turbine durano poi tantissimo, circa 50.000 ore, e la manutenzione è richiesta ogni 10.000 ore. Le super batterie hanno una durata di vita pari a 50.000 cicli di ricarica! In pratica, calcolando una ricarica al giorno, la durata delle super batterie è di circa 150 anni! Per Pininfarina la commessa di Hybrid Kinetic vale 65 milioni di euro per quasi 4 anni (46 mesi), un buon viatico per la strada, già lunga e di successo, intrapresa dal gruppo piemontese in Cina.