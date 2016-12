11 ottobre 2016 08:45 Piccole Fiat, il momento è sempre dʼoro

Se ragioniamo in termini di tempo, le ultime novità Fiat riguardano la gamma Tipo, ovvero il segmento medio C. Ma al Mondial Auto il gruppo torinese scommette lʼintera posta sulle “piccole”, perché è questo il segmento in cui Fiat ha costruito la sua storia. Sulla scena parigina la Panda 2017, anche in versione Cross, la sontuosa 500 Riva e la 500X per la prima volta col motore 1.6 Multijet abbinato al cambio a doppia frizione.

Fiat al Mondial Auto 2016 1 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 2 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 3 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 4 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 5 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 6 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 7 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 8 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 9 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 10 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 11 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 12 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 13 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 14 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 15 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 16 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 17 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 18 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat al Mondial Auto 2016 leggi dopo slideshow ingrandisci

Auto più venduta dʼItalia dal 2012, best-seller di categoria in Europa, Fiat Panda si presenta nel modello 2017 con nuovi contenuti. Cʼè il sistema dʼinfotainment Uconnect, con la specifica app e lʼinterfaccia con gli smartphone Android e Apple. Inediti anche due colori di carrozzeria e allʼinterno il volante, una nuova grafica del quadro strumenti e nuovi rivestimenti dei sedili. Di serie la city car italiana vanta il climatizzatore, i paraurti verniciati in tinta di carrozzeria, quattro airbag laterali e frontali, il controllo di stabilità ESC con Hill Holder e il sensore della pressione pneumatici. Da citare i poggiatesta anteriori con sistema anti colpo di frusta. La gamma motori include benzina, gasolio e doppia alimentazione a gpl e metano. I prezzi di Fiat Panda 2017 partono da 7.950 euro con finanziamento Menomille.

In tre mesi Fiat 500 Riva ha già ricevuto 3.000 ordini, e sono tanti per una versione che sarà prodotta in volumi limitati. A Parigi spicca lʼaccostamento della vettura, nel suo bellʼabito da sera blu, col motoscafo Aquariva Super, lʼultima creatura del celebre cantiere Riva sul lago dʼIseo. La Fiat 500 Riva trae ispirazione dal mondo della nautica di pregio, e lo dimostrano gli interni con la plancia in mogano con intarsi in acero e il pomello del cambio in mogano, mentre i sedili in pelle sono firmati Poltrona Frau. Disponibile sia berlina che cabriolet, la Fiat 500 Riva è proposta in questa fase di lancio a partire da 15.500 Euro.