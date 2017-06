Philippe Plein porta in passerella Grease e le supercar

Segno della globalizzazione. Un affermato stilista tedesco, Philipp Plein, un classico look a stelle e strisce e Milano a far da sfondo al melting pot tra Moda e Motori. Con le più belle supercar italiane, britanniche e tedesche ad accompagnare la sfilata. Una collezione tutta da ammirare, interamente di proprietà di AF Luxury Rent, compagnia chiamata dallo stilista bavarese per arricchire la passerella di Milano Moda Uomo. Le vediamo in queste immagini le supercar con le grafiche ispirate alla nuova collezione Philipp Plein, sulle quali sono state applicate pellicole Avery in colori cromati (oro, specchio, rosso), glitterati (rosso, blu) e in carbonio, oscurati i vetri laterali e posteriori delle auto con pellicola a specchio. Sulle pellicole sono state poi messe stampe grafiche con le immagini della nuova collezione e infine dei kit a LED sottoporta e ruote.