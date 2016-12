Peugeot svela le nuove 508 e 308 GT

09:00 - Vetture nuove, prototipi fantastici e realistici, nuove super efficienti motorizzazioni e persino uno scooter nuovo zecca (Django). La presenza Peugeot al Salone di casa di Parigi può a buon diritto definirsi a 360 gradi e l'enorme stand che accoglie i visitatori sta a dimostrarlo. Le novità di prodotto effettive, quelle che da qui a qualche settimana troveremo nelle concessionarie, sono due: la nuova 508 e la 308 GT.

La seconda generazione della Peugeot 508 sarà sia berlina che station wagon, ma per il mercato italiano la Casa francese ha scelto di commercializzare soltanto la seconda. E ci sarà ancora una volta la versione ibrida diesel/elettrica RXH. L'ampia gamma motori si compone di 6 diesel e due benzina, tutti Euro 6, che di mercato in mercato Peugeot si riserva di utilizzare. Inedito è il 1.6 THP turbo benzina da 165 CV con Start&Stop, ma nuovi sono anche i turbodiesel 2.0 BlueHDi da 150 e da 180 CV: ottima potenza ma emissioni di CO2 limitate, rispettivamente, a 105 e 111 g/km, sicuramente il miglior compromesso tra prestazioni ed efficienza nella categoria delle berline e SW di fascia alta.

La novità più accattivante esposta a Parigi è però la 308 GT, che completa in chiave sportiva la gamma della media di segmento C. Forte di due motorizzazioni turbo – una 1.6 benzina da 205 CV e l’altra diesel da 180 CV – la Peugeot GT dimostra la sua esuberanza anche dal punto di vista estetico. Il disegno aggressivo del frontale si arricchisce dei proiettori con 62 LED e degli esclusivi indicatori di direzione adattativi alle curve, mentre i retrovisori esterni laccati in nero si si fondono nelle vetrature laterali. Cerchi in lega diamantati da 18 pollici e pneumatici Michelin Pilot Sport 3 completano la dotazione sportiva della Peugeot 308 GT.

Tra le altre sorprese spicca la 208 2L HYbrid Air, un prototipo di Peugeot 208 che è in grado di fare 100 km con due soli litri di benzina. Ammalia il pubblico poi la 208 GTi 30° Anniversario, un'edizione limitata della versione più sportiva della gamma 208, ma interesse lo suscita anche la 2008 DKR, che esprime tutta l'esperienza di Peugeot Sport nelle competizioni agonistiche. Spazio infine a due concept car di grande fascino: la berlina alto di gamma Exalt e il crossover Quartz, destinato a diventare il prossimo Suv originale della Casa del leone.