Peugeot svela le nuove 508 e 3008 ibride plug-in

Una tecnologia sempre più diffusa quella ibrida elettrica, che il gruppo PSA coltiva da anni e che adesso propone su vetture importanti, perché rivolte sia al target familiare che professionale. Le motorizzazioni sono in realtà due: Hybrid e Hybrid4 a trazione integrale . La tecnologia è semplice e intuitiva, poggia su un confortevole cambio automatico a 8 rapporti e sul motore termico a benzina 1.6 PureTech , che sviluppa 180 CV nella versione Hybrid della Peugeot 508 e 200 CV in quella Hybrid4 del Suv 3008. Il motore elettrico è collocato all’avantreno e sviluppa 80 kW (110 CV), per una potenza complessiva delle due propulsioni, termica ed elettrica, di 225 CV per la Hybrid e di 300 CV per la Hybrid4 .

La batteria agli ioni di Litio da 300V è posizionata sotto i sedili della seconda fila e consente di marciare in modalità 100% elettrica per 50-60 chilometri. Il passaggio dalla modalità elettrica alla marcia a benzina o ibrida è impercettibile, per il guidatore tutto è semplice e scoverà soltanto nella strumentazione le condizioni in cui sta viaggiando. Peugeot ha fornito alle sue nuove vetture ibride plug-in un evoluto sistema frenante (Brake), che permette di far decelerare il veicolo senza agire sul pedale del freno, basta dare un impulso indietro sul comando del cambio automatico in modalità Drive. Con un secondo impulso, invece, la modalità Brake si disinserisce.