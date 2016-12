Peugeot, nuovi Suv e car sharing in arrivo

Tra vetture sportive pronte per la Dakar, monopattini elettrici e biciclette nuove di zecca, Peugeot porta a Parigi un progetto di mobilità a 360 gradi . Ed è in questʼorizzonte che si muove anche il servizio di car sharing ‒ Move2Free ‒ che il gruppo transalpino lancerà presto nelle principali città europee, e che integrerà tutti i servizi di noleggio del gruppo PSA, quindi dei marchi Peugeot, Citroen e DS.

Sul prodotto automobilistico, Peugeot ha le idee chiare: tra fine 2016 e inizio 2017 punterà sui nuovi Suv . Il primo, Peugeot 3008 , è ormai già in fase di prevendita e a breve lo avremo nelle concessionarie con prezzi a partire da 23.500 euro. È dotato di tante motorizzazioni e allestimenti, inclusi gli sportivi GT e GT Line. Peugeot 5008 perde alcuni tratti da monovolume per acquisire assetto e doti da Suv vero e proprio. Lo vedremo nella prossima primavera. A Parigi cʼè anche l’inedita Peugeot 3008 DKR , che avrà il compito di rappresentare le ambizioni di Peugeot Sport alla Dakar 2017.

Sette posti singoli, grande versatilità dellʼabitacolo, enorme bagagliaio da 780 litri (con 5 passeggeri a bordo), nuovo Peugeot 5008 offre il meglio di due mondi: quello degli MPV e dei Suv. Il design cambia in modo radicale rispetto alla prima serie e anche le dimensioni, che crescono in tutti i fondamentali per strizzare lʼocchio a una fascia di mercato superiore. Col 3008 condivide il nuovo i-Cockpit, un esclusivo modulo plancia e cruscotto che ha lʼambizione di amplificare i sensi di chi guida. Il volante è ancora più compatto e soddisfa il tatto, mentre le due superfici piane favoriscono la presa e allargano il campo visivo. Il nuovo quadro strumenti è in posizione alta e con schermo digitale ad alta risoluzione da 12,3 pollici. Tutti i comandi comfort sono invece riuniti nel grande touchscreen da 8 pollici a centro plancia.