Peugeot Fractal e Citroen Cactus M

Sono bellissimi e guardano al futuro i prototipi che il gruppo PSA, Peugeot-Citroen, ha portato al 66° Salone di Francoforte . Coupé e cabriolet tanto originali nello stile quanto innovative nella tecnica, che il gruppo francese non nasconde di voler presto trasformare in prodotti di serie. Col marchio Peugeot spicca Fractal , lʼidea di un prossimo coupé elettrico, mentre Citroen crea sulla gamma Cactus la decappottabile Cactus M , che sʼispira alla mitica Mehari.

Peugeot Fractal è compatta in 3,8 metri e ha lʼassetto variabile secondo le esigenze di marcia: 7 cm lʼaltezza da terra in caso di strade a grande scorrimento, 11 cm in città, dove dossi e garage impongono assetti maggiori. Il coupé ha lʼoriginale quadro strumenti in posizione rialzata e il volante ridotto che già conosciamo sulla 208. La batteria agli ioni di litio alimenta i motori elettrici montati sia allʼavantreno che al retrotreno, per una potenza di 204 CV complessiva e unʼautonomia di marcia di 450 km. Peugeot Fractal è un vero laboratorio di idee ed esplora nuovi criteri di progettazione, basti pensare che i componenti ottenuti con stampa 3D rappresentano più dell'80% della superficie dell'abitacolo.