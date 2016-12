10 marzo 2016 Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra anche il grande MPV Traveller

Più che il restyling del crossover 2008 e più del nuovo grande monovolume Traveller, il gruppo PSA sorprende il Salone ginevrino con uno studio sui consumi dei suoi modelli, realizzato insieme a due associazioni indipendenti di test. Il risultato è che i consumi reali di Peugeot 308, Citroen C4 Grand Picasso e DS3 ‒ in pratica il segmento C nelle sue varie sfaccettature ‒ sono in linea con quelli omologati dalla Casa. Non ci sono trucchi né inganni come altrove, il messaggio neanche troppo in codice che i francesi di PSA lanciano da Ginevra.

Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati 1 di 21 Da video Da video Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 2 di 21 Da video Da video Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 3 di 21 Da video Da video Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 4 di 21 Da video Da video Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 5 di 21 Da video Da video Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 6 di 21 Da video Da video Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 7 di 21 Da video Da video Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 8 di 21 Da video Da video Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 9 di 21 Da video Da video Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 10 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 11 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 12 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 13 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 14 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 15 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 16 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 17 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 18 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 19 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 20 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel 21 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot: consumi reali in linea con quelli omologati A Ginevra Peugeot espone il nuovo 2008, il grande MPV Traveller e uno studio sullʼefficienza dei suoi motori diesel leggi dopo slideshow

Eppure Peugeot 2008 meriterebbe un discorso articolato, è il modello di maggior successo della Casa del leone negli ultimi anni e il restyling arriva dopo più di mezzo milione di immatricolazioni in Europa. Ma niente male è anche Peugeot Traveller, il grande MPV fino a 9 posti gemello di Citroen Space Tourer e del Proace Verso di Toyota. A Ginevra vediamo Traveller nella sontuosa versione Shuttle VIP 3.0, un ufficio viaggiante con 4 sedili singoli disposti face-to-face attorno a un grande schermo touchscreen da 32 pollici! Lʼabitacolo è un ambiente WiFi e per il guidatore è a disposizione un sistema di navigazione connessa 3D, che ottimizza gli spostamenti in funzione del traffico e dell'agenda del passeggero.