Peugeot agli Internazionali BNL dʼItalia

La Casa francese metterà a disposizione degli organizzatori una flotta di cento Peugeot 508, identificate con il logo degli Internazionali. La Federazione Italiana Tennis le utilizzerà per il servizio navetta riservato ad atleti e organizzatori. Peugeot sarà protagonista al Foro Italico con unʼarea Hospitality all’interno del Villaggio Ospitalità, mentre nella zona commerciale farà il suo debutto la rinnovata 2008, accanto ad altre auto come la sportiva 308 GTi. A bordo di questa il pubblico del tennis potrà distrarsi un attimo per sperimentare la Virtual Reality resa possibile dalla rivoluzionaria tecnologia Oculus, salendo virtualmente a fianco di Stefano Accorsi per vivere un’esperienza adrenalinica. Lʼevento ricalca il Best Technology Experience, il tour in sette tappe nelle principali città italiane che stravolge il classico test drive.