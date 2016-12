Peugeot 508, il rilancio è solo wagon

10:00 - Si chiama GT Line ed è la novità più succosa nella gamma della Peugeot 508, lʼammiraglia della Casa del Leone, che si rinnova dopo soli tre anni dallʼesordio. Ma per il mercato italiano, visto lo scarso successo della berlina 4 porte, che ha conquistato meno del 10% del totale vendite, Peugeot ha deciso di commercializzare soltanto la carrozzeria station wagon. Anche in versioni spumeggianti come la GT Line, appunto, ma non mancherà neanche la versione 508 RXH a doppia alimentazione diesel/elettrica.

Il restyling estetico della 508 prevede un nuovo disegno della calandra e nuovi tipi di cerchi, ma è allʼinterno che ci sono le maggiori novità: al posto del display per il navigatore cʼè ora l’unità touchscreen da 7 pollici che permette di accedere a una serie di funzioni più ampia. La versione top di gamma 508 GT Line si distingue inoltre per i fari anteriori Full LED e i fendinebbia a LED, i cerchi diamantati da 18 pollici, i vetri laterali oscurati e il doppio terminale di scarico. La chicca è il tetto panoramico in cristallo. Allʼinterno si notano i nuovi rivestimenti in misto pelle con cuciture rosse.

La gamma motori della Peugeot 508 è stata ampliata. A benzina debutta il 1.6 THP turbo benzina da 165 CV con Start&Stop, mentre i 4 turbodiesel sviluppano potenze comprese tra i 115 e i 180 CV e sono super efficienti: il 2.0 BlueHDi da 150 CV, ad esempio, limita le emissioni di CO2 a 105 g/km e garantisce così il miglior compromesso tra prestazioni ed efficienza nel segmento D. I prezzi della nuova Peugeot 508 SW partono da 30.350 euro per la gamma a benzina e da 30.800 per quella a gasolio. La versione 2.0 BlueHDi 150 CV GT Line costa 36.900 euro, mentre tocca i 45.000 euro lʼibrida 508 RXH.

