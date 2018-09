15 settembre 2018 08:50 Peugeot 308 SW GT Line, oltre i luoghi comuni Dinamica, elegante e sportiva

Cʼè solitamente un pregiudizio che accompagna le station wagon ed è lo scarso appeal del design. Affonda certo in qualcosa di vero, quando le “giardinette” erano squadrate due volumi, tiratissime per conquistare qualche centimetro di bagagliaio in più. La musica, però, oggi è cambiata: è un fiorire di crossover e sono tornate le shooting brake, così le vecchie SW si sono date uno stile più dinamico. È il caso della Peugeot 308 SW GT Line.

Dinamismo e carattere quello della familiare francese, le cui grandi dimensioni esterne aprono su volumi interni importanti. Ma soprattutto cʼè la tecnologia, che permette ad esempio di trasformare la seconda fila di sedili in un enorme e piatto vano bagagli, grazie alla funzione “Magic Flat” di sedili ribaltabili. L’abitacolo poi è molto luminoso, merito delle grandi superfici vetrate e del tetto panoramico. Un contesto moderno e arioso, in cui spiccano il volante in pelle pieno fiore e le cuciture rosse che decorano elementi come i pannelli delle porte o il volante. L’offerta di connettività si arricchisce della funzione Mirror Screen per l’integrazione dello smartphone a bordo e di un touchscreen capacitivo da 9,7 pollici.