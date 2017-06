Peugeot 308, lifting con tanti contenuti premium

Un restyling non banale quello che Peugeot si appresta a fare sulla 308, il modello più rappresentativo della gamma. Sia perché i cambi di stile sono netti, sia perché entrano nuove motorizzazioni e un cambio automatico a 8 rapporti di assoluta eccellenza per il segmento C. Gli interni adottano il nuovo sistema di navigazione connessa 3D con funzioni live.