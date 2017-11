Peugeot 308, lʼauto diventa alleata del guidatore

Peugeot rinnova il progetto vincente della 308 (760 mila unità vendute) con il nuovo modello, aggiornato nel design e nei contenuti tecnologici. Tra le novità di rilievo del prossimo autunno, la berlina 5 porte francese si presenterà con nuovi motori Euro 6 , tra cui un turbodiesel da 180 CV con tanto di serbatoio per lʼadditivo AdBlue e lʼinnovativo cambio automatico a 8 rapporti , una primizia nel segmento C.

La nuova Peugeot 308 sarà proposta con ben 7 linee di allestimento , a dimostrazione della enorme versatilità della media transalpina. Le linee fluide ed eleganti, con gli sbalzi corti che ne aumentano la maneggevolezza, si arricchiscono di nuovi fascioni paracolpi. I LED dominano, sia davanti che dietro, ma a spiccare è nella parte posteriore la firma luminosa del gruppo ottico con i tre artigli, che si accende in abbinamento all’attivazione dei fari diurni a LED .

Elevatissima la dotazione di sicurezza. Ci sono il Distance Alert e lʼActive Safety Brake, che proteggono dal rischio impatti e aiutano la frenata in situazioni dʼemergenza. Una telecamera situata in alto sul parabrezza permette poi di rilevare e leggere i cartelli stradali, visualizzando le informazioni sul cruscotto. Lʼinedito Time Drive Control completa la spia della stanchezza del guidatore, in quanto, se il sistema rileva che il conducente guida da più di due ore a una velocità superiore a 65 km/h, gli invia sul display un avviso visivo e sonoro, invitandolo a fare una pausa.