Peugeot 308 GTi, esplosione dinamica

Pensi alla Peugeot 308 e lʼimmagine è di una compassata vettura per famiglie, sia nella carrozzeria 5 porte che station wagon. Robusta, affidabile, spaziosa… normale insomma per il segmento C. Eppure qualche istinto devʼessere rimasto inespresso tra gli ingegneri Peugeot se è vero che presto la gamma 308 si arricchirà di una versione adrenalinica e con differenziale Torsen a slittamento limitato: la 308 GTi by Peugeot Sport . La sua prima apparizione pubblica avverrà a fine giugno nel tempio della velocità di Goodwood, nel sud dellʼInghilterra.

Tutto prende spunto dalle competizioni agonistiche: il peso alleggerito, lʼassetto ribassato di 11 mm, il telaio e i freni dʼimpostazione sportiva, il contenimento del sedile guida. E infine il motore, il 1.6 turbo benzina ad alta pressione (THP) declinato nei due livelli di potenza di 250 o 270 CV. Un motore che accelera da 0 a 100 in 6 secondi netti (la 270 CV, solo due decimi in più la 250 CV) e compie il km con partenza da fermo in circa 25 secondi! Veloce come un fulmine, la più "cattiva" delle Peugeot 308 è però anche super efficiente: ha lo Start&Stop e il 1.6 turbo benzina riesce a limitare i consumi a 6 litri per 100 km nel percorso combinato, per emissioni di CO2 contenute in appena 139 g/km, così da rispettare lo standard Euro 6.