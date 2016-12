Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport

Sviluppata dal reparto sportivo della Casa del Leone, la 308 GTi by Peugeot Sport monta un motore 1.6 THP, sigla che sta per turbo benzina ad alta pressione. È disponibile in due livelli di potenza: 250 o 270 CV. È il top di gamma della 308 e si presenta con lʼassetto ribassato, il differenziale a slittamento limitato Torsen, i potenti freni anteriori a disco da 380 mm e i cerchi da 19 pollici con pneumatici Michelin Super Sport. Sviluppa prestazioni entusiasmanti: lʼaccelerazione da 0 a 100 avviene in 6 secondi netti e il km da fermo lo compie in appena 25,3 secondi, mentre la velocità di punta è limitata elettronicamente a 250 km orari.