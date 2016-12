La più prestazionale Peugeot 308 di sempre fa il suo sbarco sul mercato italiano. In due distinte versioni del motore 1.6 turbo benzina THP ad alta pressione, da 250 e da 270 CV . Un propulsore che si deve alla partnership col gruppo BMW, e che si avvale del sistema Start&Stop che gli permette ‒ a dispetto dellʼelevata potenza ‒ di rispettare lo standard Euro 6. La nuova Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport si caratterizza per il peso più leggero e lʼassetto ribassato di 11 mm rispetto alla normale 308 berlina.

La sportiva francese ha dotazioni prettamente racing, dagli pneumatici Michelin Super Sport da 19 pollici ai grandi freni anteriori a disco da 380 mm di diametro, fino al differenziale a slittamento limitato Torsen. Le prestazioni sono conseguenti: scatto da 0 a 100 km/h in 6 secondi netti per la versione da 270 CV, in 6,2 secondi la 250 CV. Il chilometro percorso con partenza da fermo richiede allʼincirca 25 secondi. Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport è disponibile in sette colori di carrozzeria, tra cui lʼoriginale livrea bicolore rosso/nero perla per la versione più potente. Impostazione sportiva anche per gli interni, con sedili ad alto contenimento. I prezzi delle due versioni sono, rispettivamente, 32.650 e 35.150 euro. E cʼè anche un "regalino" per i clienti italiani della vettura: i primi dieci acquirenti avranno la possibilità di seguire un corso di guida sportiva con istruttore Paolo Andreucci, pluricampione italiano rally e pilota ufficiale di Peugeot Sport Italia.