Peugeot 308 by Arduini Corse, la GTI prende il volo

Lʼidea è di Massimo Arduini, il Team Principal della factory Arduini Corse , che partendo dalla Peugeot 308 GTI ha voluto creare un modello unico per sportività e disinvoltura in pista. Lʼinput a quellʼidea però è arrivato da Stefano Accorsi , sì lʼattore, che non è solo testimonial Peugeot, ma un appassionato di motori e che con la Casa del Leone è sceso spesso in pista.

Nasce così la Peugeot 308 by Arduini Corse, che vediamo in queste immagini di grande suggestione. Si tratta di un modello one-off, concepito per il piacere della guida su strada. La carreggiata è stata aumentata di 22 centimetri e il peso ridotto a 1.155 chili, ma il lavoro ha riguardato tutte le parti meccaniche: lʼaerodinamica, lo sviluppo della centralina motore, l’impianto frenante Brembo e con dischi stradali autoventilati con campana in Ergal, infine lo scarico con un silenziatore centrale monotubo in inox. La potenza del motore è stata incrementata da 272 a 302 CV, sfruttando l’esperienza maturata con la Peugeot 308 Mi16, vettura plurivittoriosa nella categoria TCS. I cerchi sono da 18 pollici (e non da 19”), con offset maggiorato e accolgono pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2.