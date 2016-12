Peugeot 208, restyling di qualità

14:30 - Ginevra accoglie il battesimo della nuova Peugeot 208. Un restyling più che altro, a tre anni dal lancio, ma molto intensi, perché la piccola di segmento B viaggia verso il milione di unità vendute. L’offerta si allarga a nuove versioni: GT Line e GTi by Peugeot Sport, e diventano di serie dotazioni di sicurezza importanti come lʼActive City Brake, che a bassa velocità frena in automatico la vettura nelle situazioni di emergenza.

Lo stile della Peugeot 208 diventa più elegante, esaltato dai fari a LED di serie dal secondo livello Active, con un bellʼeffetto 3D. Anche sulla coda debuttano gruppi ottici a LED e dalla forma di artigli tridimensionali. Allʼinterno sono confermati il volante ridotto e il quadro strumenti in posizione rialzata, mentre il touchscreen da 7 pollici è di serie dal secondo livello di allestimento Active. Il sistema multimediale Peugeot Connect Apps offre la miglior connettività a bordo, con varie app disponibili in post-vendita, il Bluetooth standard e lʼopzionale Mirror Screen. A richiesta anche la retrocamera di parcheggio.

La gamma motori della nuova Peugeot 208 è moderna e interamente Euro 6. A gasolio il BlueHDi da 1.560 cc è declinato n tre livelli di potenza: 75, 100 e 120 CV. Con Start&Stop, la meno potente è in grado di abbattere le emissioni di CO2 fino al livello record di 79 g/km, consumando appena 3 litri per fare 100 km nel percorso misto. La gamma a benzina PureTech parte dal 3 cilindri 1.0 da 68 CV e sale al 1.2 da 82 CV, ma a 3 cilindri è anche una versione turbo da 110 CV. In Italia vedremo la nuova Peugeot 208 su strada a partire dal mese di giugno.