07:29 - La Peugeot 205 GTi compie 30 anni e la Casa francese le rende omaggio con una versione speciale della 208 GTi, lʼultima erede di una tradizione sportiva che proprio dalla 205 GTi prese le mosse. La Peugeot 208 GTi 30° Anniversario monta un potente motore 1.6 turbo benzina da 208 CV e 300 Nm di coppia massima, cui è abbinato il cambio manuale a 6 marce e un differenziale a slittamento limitato Torsen che ne ottimizza il grip e le prestazioni.

Fantastico è il rapporto peso/potenza della francesina, che anche in virtù della leggerezza (1.160 kg a vuoto) riesce a raggiungere una velocità massima di 230 km/h, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km orari in appena 6,8 secondi. E la 208 GTi impiega meno di 7 secondi per passare in quinta marcia da 80 a 120 km/h. Una ripresa eccezionale! La nuova Peugeot 208 GTi 30° Anniversario emula la 205 GTi nel celebre spot TV ‒ con il Bombardier al suo fianco ‒ che la vide protagonista a metà anni 80. I tempi però sono cambiati: cʼè il digitale, cʼè il 3D, e allora il nuovo film confonde le tecniche. Il titolo è: “The legend returns”. A realizzarlo i celebri registi di animazione in 3D Andy’s. La serie speciale Peugeot 208 GTi 30° Anniversario costa 26.000 euro.