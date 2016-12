Peugeot 208 GPL, alternativa eco

09:30 - Lʼattenzione al portafogli ha un nome oggi nel mercato auto italiano: gpl. O a massimo due se si considera anche il metano. Ed è per questo che tutti i grandi costruttori ‒ generalisti e premium ‒ propongono le loro vetture in versioni ibride a doppia alimentazione. Come Peugeot per la sua best-seller 208, che alla collaudata affidabilità aggiunge la versione a gpl che riduce drasticamene i consumi e la spesa al distributore. Partner di Peugeot è Landi, azienda leader nel mondo per quel che riguarda l’alimentazione a gas di petrolio liquefatto.

La Peugeot 208 GPL è un’auto ibrida, con la doppia alimentazione benzina e gpl appunto. Il motore termico è il noto 1.4 VTi da 95 CV, con un serbatoio da 50 litri per la benzina. A questo si aggiunge il serbatoio di 33,6 litri per il gas, che permettono a quest’auto di segmento B di fare con i due pieni di carburante ben 1.300 chilometri (più di 400 soltanto col gpl). Vale a dire quasi lʼintera penisola da Milano a Reggio Calabria senza fermarsi per fare rifornimento! Il risparmio sui costi di percorrenza è quindi notevole, visto che con circa 25 euro di gpl si fanno 400 km. E le emissioni nocive sono alquanto basse: 120 g/km quelle di CO2. Il tutto senza inficiare la brillantezza delle prestazioni del 1.4 benzina 95 CV.

Insomma la Peugeot 208 GPL dimostra una volta di più quanto versatile sia la gamma della compatta francese. Nell’ampia offerta italiana la 208 è proposta in carrozzeria a 3 e 5 porte, con motori 3 cilindri benzina o coi 200 CV della versione GTI, passando per le versioni diesel e-HDi Stop&Start di nuova generazione. Disponibile nei tre allestimenti Access, Active e Allure, la Peugeot 208 GPL è offerta sul mercato italiano a partire da 14.200 e 14.900 euro, rispettivamente per la 3 e la 5 porte.