29 aprile 2016 09:45 Peugeot 2008, il Suv sulla cresta dellʼonda Prezzi da 16 a 26 mila euro

Partono da 15.860 euro e arrivano fino a 25.910 euro i prezzi della nuova Peugeot 2008. Il crossover francese, rinnovato di recente e svelato il mese scorso al Salone di Ginevra, è diventato in breve uno dei maggiori successi Peugeot in Europa, e soltanto in Italia la prima serie ha conquistato più di 50 mila clienti. La nuova 2008 si presenta più ricca negli equipaggiamenti e con un nuovo allestimento GT Line di alta gamma.

Il lifting estetico ha toccato il frontale, i gruppi ottici anteriori e posteriori, il paraurti con inserti offroad color grigio alluminio. Debuttano poi due nuove tinte metallizzate: Emmerald Crystal e Rosso Ultimate. Tra i nuovi equipaggiamenti ci sono lʼActive City Brake che frena in automatico alle basse velocità, il Park Assist con retrocamera di parcheggio e il Mirror Screen con Carplay. Restano i due fiori allʼocchiello del Peugeot i-Cockpit e del Grip Control per ottimizzare la trazione su ogni superficie. La gamma motori conta tre benzina e tre diesel, per i primi si parte dal PureTech 3 cilindri da 82 CV e si sale poi ai livelli di potenza di 110 e 130 CV, e a richiesta è ora disponibile il cambio automatico. A gasolio il BlueHDi è declinato nei livelli da 75, 100 e 120 CV.