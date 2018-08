Peugeot 2008 BlueHDi con cambio automatico

Nuove opportunità di scelta per chi sogna la Peugeot 2008, il Suv compatto che in Italia ha già abbondantemente superato le 100 mila unità vendute. Arriva adesso nella gamma la nuova versione che abbina il motore BlueHDi diesel ad alta efficienza al cambio automatico EAT6. Un modello per rafforzarne il primato nel segmento dei B-Suv italiani.