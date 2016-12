Peugeot 108 scopre il suo X Factor

Una vettura che si rivela davvero una sorpresa, anzi unʼemozione con i suoi contenuti straripanti per la categoria di appartenenza. Motore 3 cilindri 1.0 Euro 6, carrozzeria a 5 porte ed ESP, la baby Peugeot si presenta in questʼallestimento con cerchi in lega diamantati da 15 pollici, fendinebbia, touchscreen da 7 pollici, volante e pomello del cambio in pelle, carrozzeria bicolore con 6 accostamenti differenti. E ancora: tappetini dedicati e ruotino di scorta, nientʼaffatto comuni nel segmento A. Oltre allʼESP, la Peugeot 108 X Factor aggiunge la funzione Hill Start per le partenze in salita, il ripartitore elettronico di frenata e lʼassistente alla frenata d'emergenza. Tutto di serie, come i 6 airbag e i due fissaggi Isofix posteriori a 3 punti d'ancoraggio. Già a listino nelle concessionarie Peugeot, la nuova 108 X Factor costa 13.850 euro.