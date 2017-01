Peugeot 108, cittadina tuttofare

Se il 2017 di Peugeot sarà allʼinsegna dei Suv e crossover ‒ atteso lʼexploit del nuovo 3008 e il lancio a marzo del nuovo 5008 ‒ il presente è dato da una “piccola” certezza: la 108 . La city car più disinvolta del mercato conferma, in queste immagini davvero belle tra vicoletti stretti, il suo look giovane, trendy , che ispira simpatia e piacere di guida.

Moderna e versatile utilitaria di tre metri e mezzo, con carreggiate ampie rispetto alla categoria, la Peugeot 108 è proposta con carrozzeria a tre e cinque porte, berlina e decappottabile (versione Top!). Apprezzata dai giovani e dal pubblico femminile, si muove con estrema agilità in città ed è perfetta per tutte quelle mansioni di servizio metropolitane che le donne conoscono bene. Il valore aggiunto sta poi nellʼupgrade tecnologico, oggi necessario, e in particolare in quella funzione Mirror Screen che permette di condividere i contenuti del proprio smartphone allʼinterno dellʼauto. Unʼapertura sociale che rende la 108 amatissima dai più giovani e da chi, ormai, non rinuncia più alla connettività.