10 maggio 2018 08:50 Pet a Porter, il kit Citroen per gli amici a quattro zampe Si adatta a tutte le auto della gamma Citroen

Una pettorina in due taglie con la cintura di sicurezza annessa, il divisorio per il vano bagagli, la telecamera “action cam” per tenere sotto controllo il nostro amico a quattro zampe durante il viaggio. Molto più dei classici trasportini, i kit per viaggiare con cani e animali domestici in macchina fioccano sempre di più, e lo dimostra Citroen con “Pet à Porter”, un kit che contiene tutto l’occorrente per muoversi assieme al proprio cane.

Pratico e funzionale, il kit si adatta a tutte le auto della gamma Citroen ed è disponibile dallo scorso 21 aprile nelle concessionarie italiane della Casa francese. Una soluzione in linea con la filosofia “Inspired by You” che accompagna le strategie Citroen, sempre molto attenta agli stili di vita mutevoli dei suoi clienti. E il rapporto tra persone e animali da compagnia sta evolvendo in forme migliori oggi, più attente alla cura e al benessere dei nostri amici a quattro zampe, compagni ormai anche delle nostre vacanze brevi e lunghe. Per realizzare il kit “Pet à Porter”, Citroen si è affidata alla competenza di Gruppo FMA e PetPro, e alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari.