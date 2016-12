Per Seat Leon ecco la versione Connect

Nella gamma Seat Leon arrivano nuove motorizzazioni e la versione Connect . Dopo la best-seller Ibiza, anche la più grande Leon avrà così il suo allestimento Connect, che permette di collegarsi a Internet dallʼabitacolo grazie allʼintegrazione coi sistemi Android Auto e Apple CarPlay . Inoltre, grazie alla collaborazione con Samsung , per il cliente di Seat Leon Connect cʼè in regalo uno smartphone Galaxy A3 .

Seat Leon Connect si caratterizza per dettagli esclusivi come i cerchi in lega da 17 pollici e le calotte dei retrovisori esterni in colore Atom Grey. Allʼinterno il pomello del cambio e la leva del freno a mano sono rivestiti in pelle, e alcuni pacchetti includono i sensori luci e pioggia per lʼattivazione automatica di fari e tergicristalli (Convenience Pack). Incluso è ovviamente il dispositivo Seat Full Link che integra le funzioni dei sistemi operativi Android e iOS. Quanto ai motori, la nuova Seat Leon Connect è disponibile nelle motorizzazioni 1.2 turbo benzina da 110 CV con start/stop e 1.6 turbodiesel, questʼultima anche con cambio automatico DSG a doppia frizione. I prezzi di Seat Leon Connect partono da 22.380 euro.