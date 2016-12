Per Audi A1 un lifting di qualità

08:30 - Per entrare nellʼuniverso Audi non occorre fare sogni proibiti. Certo la A1 e A1 Sportback ‒ rispettivamente le due carrozzerie a 3 e 5 porte ‒ costano un bel poʼ in più delle altre auto di segmento B, ma Audi è lʼunico costruttore premium ad essere presente in questo segmento (Bmw e Mercedes, ma anche Volvo e Lexus sono assenti). E con i suoi 4 metri scarsi di lunghezza la Audi A1 è proprio un bel gioiellino, soprattutto nella nuova serie sottoposta a un discreto maquillage estetico e tecnico.

Nella dotazione di serie delle nuove Audi A1 e A1 Sportback entrano il sistema di assistenza alla frenata, lo Start&Stop e il sistema di recupero dell’energia in frenata. Senza trascurare il nuovo motore 1.0 benzina da 95 CV, brillante e super efficiente, ma soprattutto primo motore a benzina 3 cilindri adottato da Audi. Un motore che permette alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi e di raggiungere i 186 km/h di velocità massima, pur limitando i consumi medi sui 4,2 litri/100 km e le emissioni di CO2 sotto i 90 g/km. Il restyling è però anche estetico, con cerchi in lega dʼalluminio da 15 pollici e unʼarticolazione di gamma che prevede 4 allestimenti: base, Sport, Design e Metal. In più ci sono il Pacchetto Media e il Pacchetto Sensor per arricchire ulteriormente la vettura.

Nella gamma a benzina ci sono inoltre tre altre e più potenti motorizzazioni: il 1.4 turbo a iniezione diretta è declinato nelle due varianti da 125 e da 150 CV. Questʼultimo ha il sistema di disattivazione dei cilindri nelle condizioni di traffico o marcia lenta, che permette di ridurre i consumi e gli scarichi nocivi, mentre gli pneumatici standard sono 215/45 da 16 pollici. Il top è però lʼinedita motorizzazione 1.8 turbo da 192 CV, che trasforma la baby tedesca in una bomba, e che il gruppo Volkswagen ci ha già fatto conoscere sulla nuova Polo GTI. Abbinato esclusivamente al cambio automatico S tronic (optional sulle altre motorizzazioni), questo 1.8 turbo consente alla Audi A1 di staccare i 6,8 secondi sullo 0-100 e di raggiungere i 235 km orari.

I fan del gasolio hanno poi a disposizione l’innovativo 1.4 TDI da 90 CV (anche questo un 3 cilindri) e il 1.6 da 116 CV. Prezzi: nuova Audi A1 costa a partire dai 18.200 euro del 1.0 benzina versione base, mentre la gamma diesel parte da 20.300 euro. Il top della versione 1.8 TFSI da 192 CV costa a partire da 28.400 euro. La carrozzeria 5 porte della A1 Sportback costa, a parità di versione, 750 euro in più.