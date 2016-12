Parigi apre le porte del Mondial Auto

Le francesi padroni di casa saranno come sempre sugli scudi, a mo' di conferma la nuova Renault Espace e la nuova Peugeot 508. Ma a conferma dei numeri dell'edizione 2014 ci sono anche i 12 mila giornalisti accreditati, provenienti da 113 Paesi. Qualche numero anche per i visitatori, chi magari trascorrerà qualche giorno a Parigi nelle prossime due settimane e non vuol farsi scappare l'occasione di una giornata al Mondial: il biglietto d'ingresso costa 14 euro (relativamente pochi rispetto ad altri saloni), il ridotto dai 10 ai 25 anni soltanto 8 euro, e gli under 10 entrano gratis! Tgcom24 seguirà il salone con articoli e immagini, dandovi notizia delle auto più belle e importanti della kermesse parigina. Che è anche l'ultima di Luca di Montezemolo nelle vesti di Presidente della Ferrari, lo fa con la soddisfazione di vedere la 458 Speciale Spider tra le sicure regine della rassegna. Tra le altre italiane, la Fiat 500X, l'Alfa Romeo Giulietta Sprint e la Lancia Ypsilon Elle, ma gli occhi ammireranno anche la Lamborghini Asterion, prima supercar car ibrida elettrica della Casa del toro.