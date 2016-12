Paolo Andreucci ci spiega la Peugeot 208 Rally

Da anni il rally in Italia parla francese. Peugeot ha vinto 9 titoli costruttori del Campionato Italiano Rally, gli ultimi 8 consecutivi. Perfetta la simbiosi con Paolo Andreucci, che pochi giorni fa si è laureato per la nona volta campione italiano al volante della 208 T16. In queste immagini a Misano, il campione ci spiega un poʼ come si guida la 208 da rally.