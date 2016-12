Pandazzurri, Coverciano si colora dʼazzurro

Il campo principale di Coverciano si colora dʼazzurro. Nel vero senso della parola, il prato perde infatti il suo verde brillante e diventa azzurro come i colori della Nazionale di calcio, che qui, nel Centro Tecnico Federale, sta preparando gli Europei in Francia. Azzurro come il colore della nuova serie speciale della Panda, dedicata proprio alla squadra di Conte, a conferma di un sodalizio che vedrà Fiat sponsor della Nazionale anche per il Mondiale 2018 in Russia.